London (dpa) - Als Elton Johns Söhnchen im Dezember von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde, kamen viele konservative Zeitgenossen ins Grübeln: ein Kind, das seine Mutter nicht kennt, bei dem die Eltern ein schwules Paar sind und einer der beiden Väter bei der Geburt auch noch 63 Jahre alt.

Muss das sein? Kann das gut gehen? Jetzt die Entwarnung: Es gibt eine Patentante, die sich zusätzlich um das Kind kümmern wird. Die Frau im Leben des kleinen Zachary ist jung und zeitgemäß: Lady Gaga!

«Das ist kein Witz», sagte Elton John in einem Interview mit dem US-Sender ABC, als er den Namen der Patin bekanntgab. Die 25-jährige Lady Gaga sei im Gegensatz zu ihrem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit in Wirklichkeit «ein einfaches Mädchen».

Die Sängerin scheint in ihrer Karriere bisher durch vieles aufgefallen zu sein, nicht aber durch besondere erzieherische Fähigkeiten, glaubt dagegen wohl mancher Traditionsbewusste. Die Amerikanerin, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Popmusik zu revolutionieren, wurde vor allem mit extrem schrillen und gewagten Outfits bekannt.

Allerdings ist Lady Gaga durchaus werteorientiert, wenn wohl auch anders als sich mancher Wertkonservative das vorstellt. Ihr Name fällt oft im Zusammenhang mit sozialem Engagement - zuletzt beispielsweise für die Erdbeben- und Tsunami-Opfer in Japan. Auch für die Rechte und gegen die Diskriminierung von Homosexuellen setzte sie sich immer wieder ein, was zu ihrem Engagement als Patin bei Elton John passt.

Zu ihren eigenen Eltern hat die exzentrische New Yorkerin mit italienischen Wurzeln trotz aller Verrücktheiten ein herzliches Verhältnis: Mama Cynthia saß in letzter Zeit oft mit im Tourbus, Papa Joe bestand wohl erfolgreich darauf, dass sich seine Tochter nur auf einer Körperseite tätowieren lässt - damit sie zumindest von einer Seite normal aussieht. Auf diese Weise wird sich ihr Patenkind bestimmt nicht erschrecken, wenn Tante Gaga in den Kinderwagen guckt.

Der inzwischen 64 Jahre alte Elton John und sein Mann, der 48-jährige David Furnish, sind seit 2005 verheiratet. Sie hatten vor der Geburt ihres Sohnes vergeblich versucht, einen Jungen aus der Ukraine zu adoptieren. Nachdem dieses Bemühen gescheitert war, hatten sie eine Leihmutter gesucht und gefunden.