Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der gewaltsame Tod des zwölfjährigen Julien aus Berlin ist aufgeklärt. Am Samstagabend wurde der Vater des in Berlin-Reinickendorf erschlagenen Jungen in einem abgelegenen Teil des Düsseldorfer Hafens eher zufällig festgenommen.

Der 34-Jährige gab bei einer ersten Vernehmung zu, seinen Sohn getötet zu haben, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa sagte. Der Mann sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Festnahme des Mannes kam es, weil eine Polizeistreife ihn gegen 19.20 Uhr im Düsseldorfer Hafen überprüfte. Der 34-Jährige sei dabei beobachtet worden, wie er in einem abgelegenen Teil des Hafens in der Hamburger Straße unerlaubt über einen Zaun auf ein Grundstück geklettert sei. Daraufhin hatten misstrauische Zeugen die Polizei gerufen, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf der dpa. Der Ort der Festnahme liegt mitten in einem einsamen Industriegebiet. Drei heruntergekommene Wohnhäuser an der Hamburger Straße sind dabei von Lagerhallen umgeben, ganz in der Nähe liegt auch der Containerhafen.

Berliner Polizeibeamte waren bei den Vernehmungen in Düsseldorf bereits dabei. «Düsseldorf war Zufall. Es hätte auch München sein können», sagte Polizeisprecher Frank Millert am Sonntag der dpa. Der 34-Jährige habe keinerlei Beziehungen zu Düsseldorf, auch keine Verwandten, Freunde oder Helfer in der Stadt. Wie er die mehr als 500 Kilometer bis zum Rhein zurücklegte, wollte er nicht genau sagen. Es sei aber ein öffentliches Verkehrsmittel gewesen. Zu den Motiven für die Tat konnten Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben machen. Der 34-Jährige werde in den kommenden Tagen nach Berlin gebracht.

Nach dem Vater von Julien war seit Donnerstag mit Fotos bundesweit gefahndet worden. Die Leiche des zwölfjährigen Jungen war in der Nacht zum Mittwoch in einem Kellerverschlag eines Mietshauses im Bezirk-Reinickendorf entdeckt worden. Zuvor soll es einen Streit zwischen den beiden gegeben haben.

Polizisten hatten vor allem in Berlin nach dem Kind gesucht, das am Dienstag von seiner Mutter als vermisst gemeldet worden war. Laut Obduktion starb der Junge durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper. Ein Sexualdelikt wurde ausgeschlossen. Laut Medienberichten vom Samstag hatten sich die beiden in der Wohnung des Vaters in einem mehrgeschossigen Haus in Reinickendorf gestritten. Nach Angaben der «B.Z.» (Samstag) war eine defekte Computer-Maus der Auslöser für die grausame Bluttat. Dazu äußerten sich die Ermittler bislang nicht.

Die Eltern des Kindes sollen getrennt leben, der Zwölfjährige soll zu Besuch bei seinem Vater gewesen sein. Zunächst war am Mittwoch ein Mann festgenommen, jedoch wenige Stunden später wieder freigelassen worden. Der Tatverdacht gegen ihn hatte sich nicht bestätigt.