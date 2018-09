Trier (dpa) - In Trier sind zwei junge Männer festgenommen worden, die kurz zuvor einen Jugendlichen zusammengeschlagen hatten. Die beiden Männer hatten dem 16-Jährigen eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, ihn anschließend gewürgt, geschubst und am Boden liegend getreten. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die beiden alkoholisierten Männer flüchteten in Richtung Hauptmarkt, wo sie kurz darauf gefasst wurden. Es soll sich um auswärtige Besucher einer Punkrock-Veranstaltung handeln.

