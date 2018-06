Portland (dpa) - Dirk Nowitzki hat mit seinen Dallas Mavericks im vierten Spiel der Playoff-Serie der Nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine böse Blamage erlebt. Die Texaner verloren bei den Portland Trail Blazers noch mit 82:84 - obwohl sie zu Beginn des Schlussviertels noch mit 67:49 geführt hatten. Dallas musste damit in der nach dem Modus «Best of Seven» ausgespielten Serie das 2:2 hinnehmen. In der fünften Partie haben die Mavericks am Montag wieder Heimrecht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.