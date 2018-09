Mainz (dpa) - Der Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann hat in seiner Osterpredigt die «Wegwerfgesellschaft» angeprangert. Sie mache seiner Meinung nach nicht einmal vor Menschen Halt. In etlichen Bereichen - ob Mode, Technik oder Auto - werde den Menschen immer wieder weisgemacht, sie müssten sich etwas Neues anschaffen, kritisierte Lehmann in seinem vorab veröffentlichten Predigttext. «Am Ende machen wir es tatsächlich auch so mit Menschen. Wir tauschen einfach aus», sagte der Kardinal.

