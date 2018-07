Kabul (dpa) - Bei Angriffen auf die internationalen Truppen in Afghanistan sind vier Nato-Soldaten ums Leben gekommen. Wie die Schutztruppe Isaf mitteilte, starben drei Einsatzkräfte bei zwei Bombenanschlägen im Süden des Landes. Der vierte Soldat wurde bei einem Anschlag in Ostafghanistan getötet. Zur Identität der Opfer äußerte sich die Isaf wie üblich nicht. In den Unruheregionen im Süden und Osten sind vor allem US-Soldaten im Einsatz.

