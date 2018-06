NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag in der Nähe von 1,46 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,4560 Dollar. Die Aussagekraft des Handels ist allerdings beschränkt, da die meisten europäischen Marktteilnehmer wegen der Osterfeiertage erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen werden.

Experten zufolge richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank Mitte der Woche. Der Präsident der Federal Reserve, Ben Bernanke, wird am Mittwoch zum ersten Mal in der 97-jährigen Geschichte der Notenbank eine reguläre Pressekonferenz nach dem Treffen der Währungshüter abhalten.