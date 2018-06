Inhalt Seite 1 — Run auf Ökostrom: Verbraucher denken um Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Immer mehr Verbraucher in Deutschland kehren der Atomenergie den Rücken. Sechs Wochen nach der Atomkatastrophe in Japan ist die Nachfrage nach Ökostrom stark gestiegen.

Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab, verzeichnen vor allem die reinen Öko-Anbieter seit dem Reaktorunglück von Fukushima Mitte März einen deutlichen Kundenzuwachs. Auch bei Vergleichsportalen im Internet informieren sich viele über Tarife für grünen Strom. Selbst die konventionellen Versorger stellen ein gestiegenes Interesse an Energie aus alternativen Quellen fest.

Der nach eigenen Angaben größte Anbieter von Ökostrom in Deutschland, das Hamburger Unternehmen Lichtblick, hat seit Mitte März 20 000 Neukunden gewonnen und damit dreimal so viele wie in dieser Zeit sonst üblich. «Der Zulauf war vor allen in den ersten drei Wochen nach Fukushima besonders groß, wir hatten an Spitzentagen bis zu 1200 Neu-Verträge, im Schnitt 800 pro Werktag», bilanziert Lichtblick-Sprecher Ralph Kampwirth. Das Unternehmen beliefert derzeit mehr als 520 000 Privat- und Gewerbekunden mit Ökostrom.

Einen wahren Kundenansturm verzeichnet auch Konkurrent Naturstrom. In den ersten drei Wochen nach der Nuklearkatastrophe haben sich nach Unternehmensangaben rund 10 000 Kunden pro Woche für den Wechsel zu dem Düsseldorfer Anbieter entschieden. Danach seien es etwa 5000 wöchentlich gewesen.

Greenpeace Energy berichtet von rund 6000 Neukunden seit dem 11. März - die Gesamtkundenzahl der Genossenschaft liegt inzwischen bei mehr als 100 000. «Derzeit gewinnen wir immer noch rund 1000 Kunden pro Woche hinzu, was in etwa fünfmal so viel ist wie das Wachstum zu normalen Zeiten», heißt es auf Anfrage.

Bei den aus einer Bürgerinitiative hervorgegangenen Elektrizitätswerken Schönau (EWS) im Schwarzwald ist sogar von einer Verachtfachung des Kundenzuwachses seit dem Reaktorunglück gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres die Rede. Insgesamt seien mehr als 7000 neue Kunden gewonnen worden. Die Gesamtzahl hat dem Unternehmen zufolge inzwischen die Marke von rund 112 000 bundesweit erreicht.

Auch Deutschlands größter Energiekonzern Eon, der selbst Atomkraftwerke betreibt, hat ein gesteigerte Kundeninteresse an Ökostrom festgestellt. Allerdings lägen die Abschlusszahlen deutlich darunter, heißt es von dem Unternehmen. Der Anteil der Ökostromkunden an der Gesamtkundenzahl bewege sich weiterhin im einstelligen Prozent-Bereich. Inzwischen würden auch die Anfragen weniger.