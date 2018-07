Nato bombardiert in Tripolis - Zivile Opfer nicht bestätigt

Brüssel (dpa) - Kampfjets der internationalen Truppen haben in der Nacht eine Kommunikationszentrale im Zentrum der libyschen Hauptstadt Tripolis zerstört. Das teilte die Nato mit. Berichte über mögliche zivile Opfer bei diesem Angriff könne das Bündnis nicht bestätigen. Dazu fehle es ihm an unabhängigen Quellen. Die Truppen des Machthabers Muammar al-Gaddafi hätten die getroffene Zentrale benutzt, um Attacken auf die libysche Bevölkerung zu koordinieren. Insgesamt haben die Kampfjets der internationalen Truppen gestern 62 Einsätze über Libyen geflogen.

Al-Kaida wollte Heathrow angreifen - Wikileaks-Dokumente

Washington (dpa) - Die Terrororganisation Al-Kaida wollte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 angeblich den Londoner Flughafen Heathrow angreifen. Das berichtet der «Spiegel» mit Bezug auf Dossiers des US-Verteidigungsministeriums, die die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichen will. Allerdings weist das Magazin darauf hin, dass bei den Verhören in Guantánamo Aussagen mit Folterungen erpresst wurden. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Menschenrechtsverletzungen in dem Lager in Kuba an der Tagesordnung gewesen seien. Das berichtete die spanische Zeitung «El País» sowie andere Medien.

Tote bei Einsatz des Militärs im syrischen Daraa

Damaskus (dpa) - Das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad geht weiter mit Gewalt gegen Gegner vor. Nach Angaben aus der Protestbewegung wurden mindestens 39 Menschen getötet, als tausende Soldaten mit Panzern in die Stadt Daraa einrückten. Daraa ist eines der Zentren des Aufstandes gegen das Regime. Gleichzeitig schloss die syrische Regierung die nahe gelegene Grenze zu Jordanien. Die Entscheidung habe Syrien einseitig getroffen, zitierte die amtliche jordanische Nachrichtenagentur Petra einen Regierungssprecher. Von syrischer Seite wurde die Schließung bestritten.

Taliban-Massenausbruch aus afghanischem Gefängnis