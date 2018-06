Leverkusen (dpa) - Rudi Völler war zufrieden, René Adler erleichtert und Michal Kadlec fing an zu schwärmen: Das 2:1 (1:1) gegen 1899 Hoffenheim und die damit verbundene fast sichere Champions-League-Qualifikation hat bei Bayer Leverkusen vorsichtige Vorfreude auf die «Königsklasse» ausgelöst.

«Ich habe schon mit Sparta Prag in der Champions League bei Arsenal gespielt. Das ist schon klasse, da kriegt man Gänsehaut», sagte Michal Kadlec. Die Meisterschaft ist trotz nur noch fünf Punkten Rückstand zu Borussia Dortmund aber kein Thema mehr. «Klar ist alles möglich, aber Dortmund steht so gut wie fest als Meister», sagte der Torschütze .

«Das wäre eine schöne Sache, wenn wir frühzeitig planen können», kommentierte Sportdirektor Völler die Aussicht, erstmals seit sieben Jahren wieder im Wettstreit mit Europas besten Mannschaften zu stehen. Sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Hannover 96 sind vor dem 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga fast gleichbedeutend mit der Rückkehr in die «Königsklasse». «Wichtig waren die drei Punkte. Wir wollen so schnell wie möglich die Champions League rechnerisch fix machen», sagte Torwart Adler nach dem mühsamen, aber verdienten sechsten Heimsieg in Serie.

Kadlec (40. Minute) und der auf der ungewohnten Rechtsverteidigerposition eingesetzte Arturo Vidal (51.) hatten mit ihren Treffern dafür gesorgt, dass die Hoffenheimer Führung durch Gylfi Sigurdsson nach 28 Minuten keinen großen Schaden in der Tabelle anrichten konnte. Leverkusen bleibt auch im sechsten Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim ungeschlagen.

Bei aller Freude über den wichtigen Sieg monierten die Bayer-Spieler aber das Verhalten ihrer Fans. «Ich finde es komisch, nach 30 Minuten beim Stand von 0:1 ausgepfiffen zu werden. Das sind die Situationen, wo du die Unterstützung brauchst», beschwerte sich Daniel Schwaab. Adler reagierte kühl: «Man registriert als Spieler, ob die Zuschauer pfeifen. Wir lassen uns von irgendwelchen Störfeuern nicht abbringen. Aufmunternd war das sicherlich nicht.»

Spätestens mit einem Derby-Sieg gegen den 1. FC Köln am kommenden Spieltag sollten diese Unstimmigkeiten zwischen Team und Tribüne aber vergessen sein. «Wir wollen den Champions-League-Platz sichern und werden alles tun, um das Ziel zu erreichen. Ein Sieg im Derby wäre doppelt schön, damit könnten wir in Köln alles klar machen», sagte Lars Bender.

Selbst die Meisterschaft scheint nun in einer an Überraschungen reichen Saison nicht mehr völlig ausgeschlossen. Davon wollen die Leverkusener aber nichts wissen. «Dortmund hat eine starke Saison gezeigt, und auch wenn sie nicht gewonnen haben, immer gut gespielt, die lassen ganz bestimmt nichts mehr anbrennen,» sagte Schwaab. Völler äußerte sich bei «LigaTotal» in die gleiche Richtung: «Spätestens nächste oder übernächste Woche werden sie wahrscheinlich die Schale in der Hand halten.»