Berlin (dpa) - Der ADAC wirft den Mineralölkonzernen Panikmache an den Zapfsäulen vor. Mit der Warnung, an den Osterfeiertagen könnten einige Sprit-Sorten knapp werden, habe die Branche die Autofahrer verunsichert, sagte ADAC-Sprecher Otto Saalmann am Montag.

Punktuelle Engpässe beim Benzin zu Feiertagen wie Ostern seien normal. «Es ist zwar selten, dass das Benzin ausgeht, aber es kommt immer mal wieder vor.» Auch mit dem Fahrverbot für Lastwagen könne eine Knappheit nicht erklärte werden, meinte der ADAC-Sprecher. «Das gibt es in jedem Jahr zu Ostern.» Mineralölkonzerne hatten erklärt, wegen der verstärkten Nachfrage könne es zu Engpässen im Osterreiseverkehr kommen.