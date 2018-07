Inhalt Seite 1 — Außenhandel kann 2011 die Billionen-Marke knacken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Vor drei Jahren steuerte die deutsche Exportbranche erstmals auf die Rekordmarke von mehr als einer Billion Euro Umsatz zu. Doch die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise kam dazwischen. Jetzt scheint der Bestwert möglich.

Die Exportnation Deutschland kann 2011 erstmals die magische Marke von einer Billion Euro Umsatz knacken: Der Präsident des Branchenverbandes BGA, Anton Börner, sagte der «Rheinpfalz am Sonntag», damit könne der Weltmarktanteil von gut 9 auf 9,5 Prozent ausgebaut werden. Den deutschen Außenhandelsüberschuss bezifferte Börner für das laufende Jahr auf voraussichtlich 143 Milliarden Euro. Die DAX-Konzerne erwirtschaften laut einer Studie von Ernst & Young nur noch jeden vierten Euro in Deutschland.

Dennoch werde 2011 ein «überdurchschnittliches, aber keineswegs sorgenfreies Jahr», sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. So gingen von den Unruhen in Nordafrika und den Folgen der Reaktorkatastrophe in Japan Unsicherheiten für die Energieversorgung aus. Auch die Schulden- und Vertrauenskrise in der EU sei keineswegs ausgestanden. Weiterhin belasteten steigende Importpreise die Unternehmen und führten zu Inflationsdruck.

Im Jahr 2008 steuerte der deutsche Außenhandel erstmals die Billionen-Marke an. Doch die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 und die sich anschließende schwere Wirtschaftskrise verhagelten der Branche das Erreichen des Rekordwertes.

Die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Ernst & Young stellte in einer Studie fest, dass die deutschen Börsenschwergewichte aus dem DAX im Ausland doppelt so schnell wachsen wie hierzulande. Die Analyse stützt sich auf die frischen Geschäftsberichte der 28 Dax-Unternehmen (ohne Commerzbank und Deutsche Bank).

Mit Blick auf den Deutschlandanteil am Gesamtumsatz kommt keines der Unternehmen über die 40-Prozent-Marke. Metro, Deutsche Telekom und RWE liegen bei ihren Deutschlanderlösen knapp unter 40 Prozent, Deutsche Post, der Rückversicherer Munich Re und ThyssenKrupp kommen auf gut 30 Prozent. Die Bedeutung der Auslandsmärkte ist auch in der Umsatzentwicklung ersichtlich: Während es im Inland verglichen mit dem Vorjahr 2009 im Schnitt 9 Prozent Wachstum gab, kam das Ausland auf satte 19 Prozent.

«Das Auslandsgeschäft wird immer wichtiger. Deutschland ist nur noch ein Markt unter vielen», sagte Ernst-&-Young-Experte Hendrik Hollweg. Selbst BMW, Daimler und Volkswagen erlösen nur noch etwa jeden fünften Euro daheim - obwohl Deutschland 2010 nach den USA, China, Japan und Brasilien der viertgrößte Automarkt der Welt war.