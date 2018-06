Inhalt Seite 1 — Kaymer vom Golf-Thron gestürzt - Westwood Nummer 1 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Als Martin Kaymer nach einer fröhlichen Geburtstagsfeier von Bruder Philip den Flieger in seine Wahlheimat Scottsdale bestieg, war Deutschlands Golfstar nicht mehr die Nummer 1. Nach acht Wochen wurde Kaymer am Oster-Wochenende durch Lee Westwood vom Thron gestürzt.

Der Engländer beschenkte sich an seinem 38. Geburtstag gleich doppelt: Mit dem Sieg bei den Indonesian Masters und der Rückkehr an die Spitze der Weltrangliste, die er am 27. Februar an Kaymer verloren hatte. Für den ging die (Golf-)Welt damit jedoch nicht unter. «Die Enttäuschung ist nicht so groß. Ich werde wieder angreifen», hatte Kaymer schon im Vorfeld des Wechsels erklärt.

Westwood profitierte nicht nur von der österlichen Spielpause Kaymers, sondern auch vom Pech seines Landsmannes Luke Donald. Der Weltranglistendritte hätte mit einem Sieg beim PGA-Turnier in Hilton Head Island erstmals zur Nummer 1 aufsteigen können, doch im entscheidenden Moment versagten ihm die Nerven. Der vor dem Finale in Führung liegende Donald musste auf der Schlussrunde noch Brandt Snedeker gleichziehen lassen, im Stechen unterlag er dem Amerikaner dann am dritten Extra-Loch.

«Es wäre eine tolle Belohnung gewesen, wenn ich heute gewonnen hätte. Aber ich versuche es wieder und nehme das Positive aus dieser Woche mit», sagte Donald. Alexander Cejka schloss die mit 5,7 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung als 46. ab.

Der bisherige Weltranglistenzweite Westwood setzte sich am Sonntag bei dem mit 750 000 Dollar dotierten Asian-Tour-Turnier in Jakarta mit 269 Schlägen durch. «Was für ein Tag», meinte Westwood, der seine Führung auf der Schlussrunde verteidigte. «Ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass Geduld der Schlüssel ist.» Er führte die Weltrangliste bereits 17 Wochen an, bevor er von Kaymer abgelöst wurde.

Der 26-Jährige aus Mettmann war Ende Februar durch den Einzug in das Finale der Matchplay Championship, das er damals gegen Donald verlor, als zweiter Deutscher nach Bernhard Langer an die Spitze der Golf-Welt gestürmt. Sein Vorgänger aus Anhausen stand zur Premiere der Rangliste als erster Spieler überhaupt für drei Wochen vom 7. bis 27. April 1986 ganz vorn - damals war Kaymer gerade einmal ein Jahr alt.

Kurz vor seiner Ablösung als Nummer 1 hatte der Rheinländer bei einem Pressetermin in Wentworth erklärt: «Alles was ich mir für meine Golfkarriere erwünscht habe, ist bereits erreicht. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber an neuen Zielen mangelt es sicher nicht.»