Eupen (dpa) - 400 Hektar eines Naturschutzgebietes stehen in Belgien nahe der deutschen Grenze in Flammen. Ein Großaufgebot von 250 Feuerwehrmännern ist samt Löschhubschraubern im Einsatz. Hilfe bekommen sie auch von 25 deutschen Feuerwehrleuten aus Monschau. Ersten Angaben zufolge soll der Brand am Nachmittag nahe der Gemeinde Baelen ausgebrochen sein. Die Ursache ist noch unklar. Die Rauchsäule ist aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

