Berlin (dpa) - Entwicklungsminister Dirk Niebel bewertet die Erfolgsaussichten der FDP für die restlichen drei Landtagswahlen in diesem Jahr skeptisch. Es werde in allen drei Ländern sportlich, den Einzug ins Parlament zu schaffen, sagte der FDP-Politiker dem «Hamburger Abendblatt». Am 22. Mai wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Am 4. September folgt die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Das Wahljahr 2011 endet dann mit der Abgeordnetenhauswahl in Berlin am 18. September. Die FDP liegt derzeit in vielen Umfragen bei unter 5 Prozent.

