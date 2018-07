Berlin (dpa) - Die Terrororganisation Al-Kaida wollte nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington angeblich den Londoner Flughafen Heathrow angreifen. Ein Selbstmordkommando sollte ein Verkehrsflugzeug nach dem Start in London in seine Gewalt bringen und auf das Terminal stürzen lassen. Das berichtet der «Spiegel» mit Bezug auf Dossiers des US-Verteidigungsministeriums, die die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichen will. Das Magazin weist darauf hin, dass bei den Verhören in Guantanamo Aussagen mit Folterungen erpresst wurden.

