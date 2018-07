Berlin (dpa) - Sachsen-Anhalt will das NPD-Verbotsverfahren wieder aufnehmen. Das Bundesland kündigte an, einen neuen Verbotsantrag zu erarbeiten. Man werde das Verfahren mit der gebotenen juristischen Sorgfalt vorantreiben, sagte Innenminister Holger Stahlknecht der «Mitteldeutschen Zeitung». Andere Bundesländer seien eingeladen, sich daran zu beteiligen. Viele Politiker aber fürchten ein erneutes Scheitern. Der erste Anlauf zu einem Verbot war 2003 gestoppt worden, weil die Rolle von V-Leuten des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien unklar war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.