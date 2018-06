Berlin (dpa) - In der SPD wächst der Unmut über die Entscheidung der Parteispitze, Thilo Sarrazin in der SPD zu behalten. Dessen voherige «dürre Erklärung» sei unbefriedigend, sagte Baden Württembergs SPD-Landeschef Nils Schmid «Spiegel Online». Der Berliner SPD-Landesvorstand berät am Nachmittag in einer Sondersitzung über die Entscheidung zu dem früheren Berliner Finanzsenator und Ex-Bundesbanker. SPD-Landeschef Michael Müller soll die unerwartete Kehrtwende erläutern. Sarrazin drohte wegen seiner umstrittenen Integrationsthesen der Ausschluss aus der Partei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.