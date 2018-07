Filderstadt (dpa) - Die Empörung über das Spritchaos über Ostern an mancher Tankstelle hat offenbar Wirkung gezeigt: Zwei Autofahrer, die in Filderstadt für den Liter Superbenzin 9,99 Euro bezahlt haben, bekommen ihr Geld zurück. Es sei selbstverständlich, dass die Beträge erstattet werden, sagte eine Esso-Sprecherin. An dieser Tankstelle seien die Tanks für Superbenzin fast leer gewesen. Durch den horrend hohen Preis sollten die Kunden vom Tanken des Kraftstoffs abgehalten werden. Eine Frau hätte für den Sprit rund 200 Euro, ein anderer Kunde etwa 100 Euro bezahlen müssen.

