London (dpa) - Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton sind in der heißen Phase angekommen. Überall in der Londoner Innenstadt wird gewerkelt. Vor der Westminster Abbey in London schossen die ersten Zelte hartgesottener Fans aus dem Boden, die sich die besten Zuschauerplätze sicher wollten. Zur Trauung am Freitag werden 50 Staatsoberhäupter sowie europäischer Hochadel und Stars wie Elton John und David Beckham erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.