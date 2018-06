Los Angeles (dpa) - Trotz einer Knöchelverletzung hat Kobe Bryant seine Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zurück auf Viertelfinalkurs gebracht.

Zwei Tage nach der überraschenden zweiten Niederlage gegen die New Orleans Hornets gewann der Titelverteidiger mit 106:90 und ging in der «best of seven»-Playoffserie mit 3:2 in Führung. Damit kann der 16-malige Meister beim Außenseiter aus Louisiana den Einzug in die Runde der besten Acht perfekt machen.

Nachdem Bryant in Spiel vier umgeknickt war, zeigte der wertvollste Spieler (MVP) von 2008 zwar keine Gala-Vorstellung, war jedoch mit 19 Punkten bester Werfer seines Teams. «Er hatte einige fantastische Dunks und hat sehr gut gespielt unter diesen Umständen», lobte der Spanier Pau Gasol seinen Teamkameraden.

Als zweites Team nach den Boston Celtics zog Chicago vorzeitig ins Viertelfinale ein. Angeführt von Derrick Rose, den ebenfalls ein verstauchter Fuß behinderte, setzten sich die Bulls mit 116:89 gegen die Indiana Pacers durch und sicherten den 4:1-Erfolg. Rose kam auf 25 Zähler und sechs Assists. «Ich bin sprachlos, ich kann es nicht glauben», sagte der MVP-Kandidat nach der ersten gewonnenen Playoffserie seit 2007. In der nächsten Runde treffen die Bulls auf den Sieger der Begegnung zwischen den Orlando Magic und Atlanta Hawks. Das favorisierte Team aus Florida verkürzte mit einen 101:76-Kantersieg den Rückstand auf 2:3.