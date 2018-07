Inhalt Seite 1 — Blamabler Druckfehler in Song-Contest-Begleitheften Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Ein «W» zu viel hat der Stadt Düsseldorf in der heißen Phase des Eurovision Song Contests (ESC) eine peinliche Panne beschert: In den Begleitheften zu dem Musikwettbewerb steht statt «Aktionstag der Schulen» als Programmpunkt «Aktionstag der Schwulen» gedruckt.

In der englischen Version war die Aktion mit «Gay's day of action» übersetzt worden - also auch falsch.

Rund 65 000 deutsche und 35 000 englische Hefte mussten aus dem Verkehr gezogen und korrigiert werden, sagte Roman von der Wiesche, Pressesprecher der für den Druck verantwortlichen Düsseldorfer Marketing und Tourismus GmbH (DMT) der dpa. Er bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung.

Der Tippfehler sei erst Dienstag vergangener Woche aufgefallen. Für einen Neudruck der 100 000 Gratis-Hefte sei es so knapp vor dem Finale des Wettbewerbs am 14. Mai schon zu spät gewesen. «Die Hefte müssen ja noch trocknen», sagte er. Einziger Ausweg: manuell nachbessern. Eine Dienstleistungsfirma habe die Korrekturen übernommen und in jedem einzelnen Heft die fehlerhafte Stelle mit einem Aufkleber überdecken lassen. «Die Aufkleber sind vom Layout her angepasst, das fällt kaum auf», betonte von der Wiesche. Zudem sei diese Art der Berichtigung wesentlich preisgünstiger als ein Neudruck.

Die neue Aufschrift «Aktionstag der Schulen» auf Seite 45 der Broschüre ist nun tatsächlich kaum als Korrektur zu erkennen. Mehr auffallen dürfte ein weiterer Fehler, der sich auf dem Buchrücken des englischen Heftes eingeschlichen hat: «Wielcome to Duesseldorf» heißt es dort, statt «Welcome to Duesseldorf». Das überflüssige «i» sei jetzt auf allen Exemplaren mit einem schwarzem Stift übermalt worden, erklärte von der Wiesche.

Peinlich finde er die Panne nicht, sagt der Sprecher: «So etwas passiert. Für uns ist das eher ärgerlich, weil wir finden, dass die Broschüre ansonsten sehr gut gelungen ist.» Billig produziert wirkt der Stadtführer mit seinem dicken, griffigen Papier nicht. Auf knapp 100 Seiten präsentiert Düsseldorf in dem Heft seine Sehenswürdigkeiten, Theater und Museen. Viele Seiten füllen auch Restaurant- und Shopping-Tipps, ebenso auffällig viele Werbeanzeigen.

Wenig Raum gibt es dagegen für den eigentlichen Anlass: Ganze fünfeinhalb Seiten beschreiben das ESC-Rahmenprogramm. Das Konzept des Heftes sei aber gewesen, die Stadt auch für die anreisenden Delegierten aus den 42 teilnehmenden Nationen darzustellen, erklärte von der Wiesche. Wie viel das Heft insgesamt gekostet hat, wollte der DMT-Sprecher nicht sagen. Nur soviel: Es sei komplett anzeigenfinanziert.