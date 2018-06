Rio de Janeiro (dpa) - Nach dem japanischen Autohersteller Toyota hat auch Honda eine Unterbrechung seiner Produktion in Brasilien wegen Teilemangels nach dem Erdbeben in Japan angekündigt.

Vom 23. Mai bis zum 3. Juni würden die Bänder im Werk São Paulo angehalten, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mit. Toyota will die Produktion in seinem Werk in der Stadt Indaiatuba im Bundesstaat São Paulo insgesamt drei Tage stoppen. In Argentinien soll die Toyota-Produktion ebenfalls wegen stockenden Nachschubs von Autoteilen aus Fabriken in Japan gedrosselt werden.