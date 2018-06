Frankfurt/Berlin (dpa) - Im Schiedsrichter-Skandal lässt Manfred Amerell nicht locker. Der frühere DFB-Referee-Sprecher erklärte über seinen Anwalt, er habe Selbstanzeige beim DFB-Kontrollausschuss gestellt und wolle damit ein Verfahren «zur Klärung noch offener Fragen» erwirken.

«Bisher liegt dem Kontrollausschuss die Selbstanzeige von Herrn Amerell noch nicht vor», sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker, fügte aber hinzu: «Das Präsidium des DFB wird sich auf seiner nächsten Sitzung unter anderem auch mit dem Thema befassen.»

Hintergrund der Querelen ist die Affäre um den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kempter, der Amerell sexuelle Belästigung vorwirft. Der Ex-Funktionär bestreitet dies vehement. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger, hatte indes erklärt, Amerell habe über Jahre seine Amtspflichten verletzt. Der Kontrollausschuss müsse überlegen, ob er Amerell sperrt. Damit dürfte dieser in keine Ehrenämter zurückkehren.

Dies wiederum will das einstige Mitglied des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses nicht auf sich beruhen lassen. Dem Verband fehle die Courage, weil dieser bislang noch kein Verfahren gegen ihn eingeleitet habe. In einem förmlichen Verfahren solle die Frage nun einer «sportrechtlichen Klärung» zugeführt werden, hieß es in der Mitteilung. Vor dem Oberlandesgericht München war Amerell bereits mit dem Versuch gescheitert, Zwanzigers Aussage zur Verletzung von Amtspflichten verbieten zu lassen.