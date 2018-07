Los Angeles (dpa) - Mark Wahlberg («The Fighter»), der die menschliche Hauptrolle in der Bärenkomödie «Ted» angenommen hat, erhält weibliche Verstärkung. Dem «Hollywood Reporter» zufolge übernimmt «90210»-Star Jessica Stroup die Rolle einer verführerischen Büroangestellten.

Mila Kunis und Giovanni Ribisi spielen ebenfalls mit. Seth MacFarlane, Schöpfer der Kultserie «Family Guy», wagt sich damit erstmals an die Regie eines Spielfilms. Der für seinen beißenden Humor und ausgefallene Charaktere bekannte Produzent und Autor hat sich eine skurrile Geschichte ausgedacht.

«Ted» dreht sich um einen Mann (Wahlberg), dessen Teddybär aus Kindertagen plötzlich lebendig wird und ihn zu nächtlichen Eskapaden anstiftet. Dabei verwandelt sich der Bär in einen zügellosen Buddy.

MacFarlane will dem computeranimierten Ted selbst seine Stimme leihen. Stroup machte sich als Erin Silver in der Fortsetzung der TV-Serie «Beverly Hills, 90210» einen Namen. Auf der Leinwand war sie in Horror-Streifen wie «Prom Night» und «The Hills Have Eyes 2» zu sehen.