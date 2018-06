London (dpa) - Generalprobe für den Tag der Tage: Prinz William und Kate Middleton haben am Abend in der Westminster Abbey ihre Hochzeit durchgespielt. Mit dabei waren Williams Bruder und Trauzeuge Prinz Harry sowie die Eltern von Kate. Polizisten drängten die wartenden Fans, die bereits seit Anfang der Woche vor der Abbey campen, an den Rand. Dann kamen eine Reihe von Autos an - zu sehen war aber für die Schaulustigen niemand. Über den Tag hatten bereits die Garde-Soldaten, Polizisten und Musiker die Zeremonie geprobt.

