Stuttgart (dpa) - In Stuttgart wird die erste grün-rote Regierung auf Landesebene am Mittag ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Winfried Kretschmann soll am 12. Mai zum ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland gewählt werden. Grüne und SPD planen unter anderem eine umfassende Bildungsreform, eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und eine soziale und ökologische Wirtschaftspolitik. Wer welches Amt in der neuen Landesregierung übernehmen soll, ist noch weitgehend unklar. SPD-Landeschef Nils Schmid wird Finanzminister.

