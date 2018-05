London (dpa) - Der Countdown läuft: Zwei Tage vor der royalen Hochzeit in London haben im Morgengrauen rund 1000 Soldaten das Großereignis schon mal durchgespielt. Die Garde-Soldaten probten in voller Montur. Einige sind Kollegen von Bräutigam Prinz William. Er dient noch bis 2013 bei einem Hubschrauber-Geschwader in Wales als Rettungspilot. An der Durchlaufprobe waren Soldaten des Heeres, der Marine und der Luftwaffe beteiligt. Prinz William wird am Freitag Kate Middleton heiraten. Das Ereignis wird weltweit übertragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.