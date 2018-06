New York (dpa) - Eine schwere Sturmfront ist durch mehrere US-Bundesstaaten gezogen. Häuser wurden beschädigt, Bäume umgerissen. Ob Menschen verletzt oder getötet wurden, ist noch nicht bekannt. In Tennessee hatten laut CNN rund 24 000 Menschen keinen Strom. Für den heutigen Tag gibt es weitere Sturmwarnungen für Kentucky, Tennessee und drei weitere Bundesstaaten. Die Sturmfront war den Mississippi entlang gezogen. Erst am Montag war in der Region eine gewaltige Sturmfront aufgezogen, die vor allem Arkansas getroffen hatte.

