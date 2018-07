Düsseldorf (dpa) - Ein «W» zu viel hat der Stadt Düsseldorf in der heißen Phase des Eurovision Song Contest eine peinliche Panne beschert: In den Begleitheften zu dem Musikwettbewerb ist auf Seite 45 statt «Aktionstag der Schulen» als Programmpunkt «Aktionstag der Schwulen» gedruckt. Rund 65 000 deutsche und 35 000 englische Hefte mussten aus dem Verkehr gezogen und korrigiert werden. Ausgerechnet auf dem Deckblatt des englischen Heftes hatte sich zudem noch ein Tippfehler eingeschlichen: «Wielcome to Duesseldorf» heißt es dort, statt «Welcome to Duesseldorf».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.