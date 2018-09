Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama baut sein Sicherheitsteam um. Neuer Verteidigungsminister solle der bisherige CIA-Chef Leon Panetta werden, berichtete der TV-Sender ABC. Als neuer CIA-Chef sei Vier-Sterne-General David Petraeus vorgesehen, der derzeit Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan ist. US-Medien berichten weiter, Obama wolle den Personalwechsel morgen ankündigen. Allerdings müssen die Neuen auch vom Senat bestätigt werden. Der bisherige Verteidigungsminister Robert Gates hatte stets klargemacht, dass er in diesem Jahr in Ruhestand gehen will.

