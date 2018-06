Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat die syrische Führung aufgefordert, ab sofort keine Gewalt mehr gegen friedliche Demonstranten anzuwenden. Ansonsten seien Sanktionen unvermeidbar, sagte Außenminister Guido Westerwelle. Der UN-Sicherheitsrat will sich heute mit der Entwicklung in Syrien befassen. Ob sich der Rat auf eine gemeinsame Erklärung an die Adresse von Präsident Baschar al-Assad einigen kann, ist offen. Am Freitag wollen die ständigen Botschafter der 27 EU-Staaten über Sanktionen beraten. In der südlichen Provinz Daraa hat sich die Lage heute wieder zugespitzt.

