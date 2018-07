Berlin (dpa) - Paul Simon (69) gilt als Gigant der Popmusik, doch für ihn ist keiner seiner vielen Hits perfekt. «Ich habe noch nie zehn von zehn möglichen Punkten erreicht», sagte er dem «Zeitmagazin».

Das werde sich auch nicht ändern, fügte der Gründer des Duos Simon & Garfunkel selbstkritisch hinzu, denn: «Mir fehlt das Talent dazu.» Was ist denn ein «perfekter Song» für ihn? «"Stille Nacht". Oder der Gershwin-Song "Someone To Watch Over Me". Richard Rodgers, der "My Funny Valentine" schrieb, war oft perfekt. Von so einem Meister bin ich weit entfernt», sagte Simon, der Klassiker wie «Bridge Over Troubled Water» oder «Mrs. Robinson» schrieb.