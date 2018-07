[21:53] +++ Königliche Gäste bei Dinner mit der Queen +++

Am Vorabend der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton hat Königin Elizabeth II. zahlreiche gekrönte Häupter bei einem Dinner in London getroffen. Die Queen erschien zu dem Abendessen im Mandarin Oriental Hotel am Hyde Park in einem hellblauen Kleid mit silbernen Verzierungen. Zu den Gästen zählten auch Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla. Beide wollten allerdings auf das Dinner verzichten und nach einem kurzen Empfang zurück zum Clarence House fahren. In der Residenz seines Vaters wird William gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry sowie Charles und Camilla zu Abend essen. Die Braut Kate blieb den Abend mit ihrer Familie im Goring Hotel unweit des Buckingham Palasts.

[21:43] +++ Prinz William besucht wartende Fans +++

Prinz William hat am Vorabend seiner Hochzeit überraschend den wartenden Fans in der Nähe des Buckingham Palastes einen Besuch abgestattet. Die Menge konnte ihr Glück kaum fassen, als der 28-Jährige vollkommen unerwartet auf der Prachtstraße «The Mall» erschien. William sprach mit einzelnen Menschen, winkte, schüttelte Hände und ließ sich von allen Seiten fotografieren. Entlang der Strecke, die der Prinz nach seiner Trauung zurücklegen wird, campieren seit Tagen Hunderte Zuschauer, die sich die besten Plätze sichern wollen.

[19:48] +++ Prinzenhochzeit: Tillich kritisiert Doppelübertragung +++

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat die gleichzeitige Übertragung der Trauung von Prinz William und Kate Middleton durch ARD und ZDF kritisiert. «Ich sehe keine Notwendigkeit für eine Doppelübertragung. Der Gebührenzahler wird dadurch unnötig belastet, ohne das dadurch ein Mehrwert entsteht», sagte Tillich der «Leipziger Volkszeitung».

[19:32] +++ Kate winkt am Abend vor Hochzeit in die Menge +++