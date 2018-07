Inhalt Seite 1 — Deutsche Börse und NYSE steuern gestärkt auf Fusion zu Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/New York (dpa) - Der beste Jahresstart seit 2008 gibt der Deutschen Börse Rückenwind für die geplante Fusion mit dem New Yorker Börsenkonzern NYSE Euronext.

Die Erholung der Märkte, der nervöse Handel nach der Japan-Katastrophe und Kosteneinsparungen im eigenen Haus bescherten dem Frankfurter Dax-Konzern kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Auch die NYSE, die ihre Zahlen zeitgleich veröffentlichte, konnte zulegen. An eine Aufstockung der Offerte für die NYSE denken die Frankfurter nicht.

«Die Vereinbarungen für den Zusammenschluss wurden vollständig und über einen langen Zeitraum ausgehandelt», sagte der Chef der Deutschen Börse, Reto Francioni, am Donnerstag in Frankfurt. Daran werde nichts geändert.

NYSE-Chef Duncan Niederauer sagte in New York: «Wir gehen davon aus, dass unsere ohnehin guten Wachstumsperspektiven durch einen Zusammenschluss mit der Deutschen Börse erweitert und beschleunigt werden.» In New York trafen sich die Aktionäre zu ihrer jährlichen Hauptversammlung. «Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen, das die Branche verändern wird», rief Niederauer den Anteilseignern zu.

Die Deutsche Börse und die traditionsreiche NYSE wollen den weltgrößten Börsenbetreiber schmieden. Allerdings ist ihnen die US-Technologiebörse Nasdaq OMX mit einem Gegenangebot für die US-Börse in die Parade gefahren. «Das Angebot ist illusorisch», sagte NYSE-Verwaltungsratschef Jan-Michiel Hessels auf der Hauptversammlung. «Wir glauben nicht, dass sie die nötigen Genehmigungen bekommen.»

«Der Zusammenschluss mit der Deutschen Börse schafft den höchsten Wert», erklärte Hessels und lobte die guten Zahlen der Frankfurter im ersten Quartal. Der Konzernüberschuss der Deutschen Börse stieg im Jahresvergleich um 36 Prozent auf 212,8 Millionen Euro. Auch die NYSE Euronext meldete gute Geschäfte. Im Auftaktquartal stieg der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 177 Millionen Dollar (120 Mio Euro).

Doch letztlich steht vor allem die Fusion im Fokus. Die regulatorischen Hürden sind ein Spießrutenlauf: Wettbewerbs- und Finanzaufsichtsbehörden in den USA, Deutschland und bei der EU müssen zustimmen. Die Deutsche Börse hat ihre Unterlagen bereits bei der Finanzaufsicht BaFin eingereicht. Niederauer sagte: «Wir wollen unsere endgültigen Unterlagen bis Mitte Juni einreichen.» Das Ziel bleibe weiterhin, die Fusion bis zum Ende des Jahres abzuschließen, erklärte die Deutsche Börse.