Damaskus/Istanbul (dpa) - Die syrischen Streitkräfte haben Berichte über eine angebliche Meuterei in der Armee dementiert. Diese Falschmeldungen sollten das Ansehen der Sicherheitskräfte beschädigen, erklärte ein Armeesprecher nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana.

Die Europäische Union strebt nach dem Scheitern eines Vorstoßes im UN-Sicherheitsrat weiter Sanktionen gegen Syrien an. Bei einem Treffen der ständigen Botschafter der 27 EU-Staaten am Freitag soll über Reisebeschränkungen für Verantwortliche des Regimes in Damaskus oder das Einfrieren von Vermögenswerten beraten werden. Das verlautete aus EU-Kreisen. Bei dem Treffen liegen «alle Optionen auf dem Tisch», sagte der Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in Brüssel.

EU-Diplomaten hatten sich am Donnerstag enttäuscht über die gescheiterte Verurteilung Syriens im Weltsicherheitsrat gezeigt. Ein von Deutschen, Briten, Franzosen und Portugiesen eingebrachter Entwurf für eine offizielle Erklärung fand nicht die Zustimmung des 15-Länder-Gremiums. Die EU wolle dennoch zu einer eigenen Entscheidung kommen, hieß es. Damit steht für Syrien viel Geld auf dem Spiel: Im Rahmen eines Hilfsprogramms stehen für das Land von 2011 bis 2013 rund 129 Millionen Euro aus EU-Töpfen bereit.

Die Organisation syrischer Menschenrechtsbeobachter teilte am Donnerstag mit, ihr lägen die Namen von 453 Menschen vor, die seit Beginn der Unruhen getötet worden seien.

Zu den Berichten über eine Meuterei hatten Regimegegner in Syrien berichtet, etliche Offiziere hätten sich geweigert, in der belagerten Stadt Daraa auf Demonstranten zu schießen. Einige von ihnen seien daraufhin von Angehörigen der regimetreuen Republikanischen Garden wegen Befehlsverweigerung erschossen worden. Auch bei den Christen bröckelt die Unterstützung für Assad anscheinend.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Video, das Aktivisten aus Daraa schmuggeln konnten, sind junge Demonstranten zu sehen, die rufen: «Wir haben keine Angst, die Armee steht auf unserer Seite.»

Ein weiteres Video zeigt einen syrischen Christen, der auf einem Platz vor einer Menge von Menschen spricht und sagt, die Christen unterstützten den Aufstand gegen das Regime von Baschar al-Assad. Die Menge rief daraufhin: «Nationale Einheit, Einheit, Islam und Christentum, wir alle wollen Freiheit.»