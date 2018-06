London (dpa) - Das Warten auf die Märchenhochzeit hat ein Ende: Prinz William und seine langjährige Freundin Kate Middleton geben sich an diesem Freitag das Jawort. Nach den letzten Proben ist alles für das Großereignis in London vorbereitet.

Der Bräutigam zeigte sich am Vorabend der Hochzeit sichtlich entspannt und nahm überraschend ein Bad in der Menge nahe am Buckingham Palast. Kate winkte den Schaulustigen derweil aus der Ferne zu, als sie getrennt vom Prinzen für die letzte Nacht vor der Trauung in ein Luxushotel eincheckte.

1900 Gäste sind zum Gottesdienst in die Westminster Abbey geladen. Vor den Fernsehern werden vermutlich Milliarden Zuschauer weltweit verfolgen, wie aus der bürgerlichen Millionärstochter eine Prinzessin wird.

Viele Briten hoffen, dass der künftige Thronfolger und seine Frau der fast 1000 Jahre alten Monarchie einen Modernisierungsschub verpassen. Zehntausende Fans, die sich zum Teil mit Krönchen und Union Jack ausstaffiert hatten, tummelten sich am Donnerstag zwischen der Hochzeitskirche und dem 2,4 Kilometer entfernten Buckingham Palast. Sorgen bereitet neben dem großen Andrang vor allem das Wetter: Es ist Regen angesagt.

Am Freitagvormittag werden alle Augen ab 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) auf die Braut gerichtet sein, wenn die Zeremonie beginnt. Sie hatte ihren Prinzen vor mehr als zehn Jahren beim Studieren in Schottland kennengelernt. Das Brautkleid war bis zum letzten Tag das bestgehütete Geheimnis des Königreichs.

Kate ging 24 Stunden vor der Trauung noch einmal mit Prinz Harry, Williams Bruder und Trauzeugen, zum Proben in Abbey. Vor der Hochzeitskirche herrschte wegen der zahlreichen Fans und Kamerateams aus aller Welt bereits Chaos. Polizisten mussten den Besucherstrom mit Hilfe von Absperrgittern auf die Straßen umleiten, was zu großen Verkehrsbehinderungen führte.

Vor dem Buckingham Palast und an der Prachtstraße The Mall reihte sich ein geschmücktes Fan-Zelt ans andere. Aus Australien, Südafrika aber vor allem aus Großbritannien selbst kamen die Königstreuen. Viele feierten mit Champagner und ließen sich von anderen kostümierten, leicht beschwipsten Fans ablichten. «Dies ist unsere dritte königliche Hochzeit, und zumindest am Tag der Hochzeit selbst waren auch die Paare immer glücklich», sagte Judy Rigby aus Schottland.