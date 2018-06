Inhalt Seite 1 — Sony nach millionenfachem Datenklau massiv unter Druck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Einbruch in die Online-Datenbank von Sony hat eine heftige Debatte über den Umgang mit digitalen Daten ausgelöst. Experten kritisierten die Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwaltung von Kundendaten für das Sony PlayStation Network und andere Online-Dienste des japanischen Konzerns.

Politiker und Datenschützer forderten schärfere Gesetze, um weltweit tätige Firmen bei Datenpannen auch in Deutschland belangen zu können. Bei einem Gericht in den USA ist bereits die erste Klage eines Verbrauchers gegen Sony anhängig.

Der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert sagte der Nachrichtenagentur dpa, es sei schwer, Datenschutzverstöße von Weltkonzernen zu verfolgen. Bei Verstößen könnten Bußgelder von maximal 300 000 Euro erlassen werden. «Dann sagen die aber, wir sitzen in den USA, vollstreckt mal. Bei einem Sitz außerhalb der EU ist praktisch nichts zu holen», sagte Weichert. Vorschläge, um an dieser Situation etwas zu ändern, habe die Bundesregierung bislang nicht aufgegriffen.

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Renate Künast, forderte die Regierung ebenfalls zum Handeln auf: «Der Fall Sony ist auch ein Fall schwarz-gelber Untätigkeit, die jetzt Millionen Betroffene in Deutschland mit ihren Daten bezahlen.» Nach dem «größten Hackerangriff aller Zeiten» sei die Bundesregierung in der Pflicht, endlich das Datenschutzrecht zu ändern.

Obwohl Sony seinen Sitz nicht in Deutschland hat, sehen Experten den Anbieter in der Haftung. Die Nutzer hätten ihre Daten in die Obhut des Unternehmens gegeben, und dieses sei nicht sorgsam damit umgegangen, sagte der Fachmann für Internetrecht, Christian Solmecke, am Donnerstag in Köln. Die Konsequenzen daraus müsse Sony tragen. «Hier gilt ganz normales deutsches Zivilrecht, unser Bürgerliches Gesetzbuch regelt solche Haftungsfragen.» Einen Missbrauch nachzuweisen, sei allerdings für Verbraucher sehr schwierig, erklärte Thomas Hoeren, Professor für Medienrecht an der Universität Münster.

Die Ministerien für Justiz und Verbraucherschutz forderten von Sony eine schnelle Aufklärung. «Es ist äußerst bedenklich, dass das Unternehmen erst nach einigen Tagen die massive Panne eingeräumt hat», sagte ein Sprecher von Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP).

Der IT-Sicherheitsspezialist Holger Heimann von der Firma it.sec in Ulm sagte, Sony habe die Passwörter der Nutzerkonten offenbar nicht verschlüsselt gespeichert. «Das ist ein deutlicher Hinweis auf ein mangelndes Sicherheitsmanagement - ein elementarer Lapsus.» Die Passwort-Panne hätte Sony möglicherweise vermeiden können, etwa mit Penetrationstests, bei denen Fachleute einen Angriff simulieren.