Wien (dpa) - Banane und Victory Rolls, Flapper Lips und geklebte Klimperwimpern: Burlesque, Vintage und 20er-Jahre-Look verlangen nicht nur die entsprechende Kleidung, sondern auch Fingerfertigkeit. In Wien geben Workshops Nachhilfe in Sachen Retro-Styling für die aufwändigen Trends in City und Nachtclub.

Ihre Schülerinnen kommen «aus allen Altersstufen und Szenen», sagt Angelika, Stylistin und Organisatorin der Workshops. Die Absolventinnen kommen dabei «nicht mit einem Jodel-Diplom» aus dem Kurs, sondern lernen kleine Tricks, um die Glitzertrends stilsicher und vor allem individuell umzusetzen.