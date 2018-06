Berlin (dpa) - In Berlin können Touristen jetzt im Schwimmbad übernachten. Im Prinzenbad in Kreuzberg werden Schlafboxen aufgestellt, die ab 20 Euro pro Nacht und Person gemietet werden können.

Das Bad, das Kinogänger aus «Herr Lehmann» und «Prinzessinnenbad» kennen, zieht schon jetzt so viele Badegäste an wie wohl kein anderes Freibad in der Hauptstadt.

Die 40 Boxen mit je knapp sieben Quadratmetern sind auf einem Teil der Liegewiese zu finden. Duschen und Toiletten können die Übernachtungsgäste in einem Trakt des Schwimmbads nutzen. Am 1. Juli sollen die Boxen bezugsfertig sein. Buchen kann man die Betten bereits jetzt.