Neubrandenburg (dpa) - Gesetzliche Beschränkungen und der demografische Wandel setzen Deutschlands Schützengilde mehr zu als die Schlagzeilen folgenschwerer Amokläufe. Dies sagte der Vizepräsident des Deutschen Schützenbundes, Heinz-Helmut Fischer, zum Auftakt des Deutschen Schützentages in Neubrandenburg. So sei für den Rückgang der Mitgliederzahlen in Vereinen unter anderem die Gesetzeslage verantwortlich. Diese erlaube dem Nachwuchs erst ab zwölf Jahren den Umgang mit der Waffe erlaube.

