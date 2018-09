Brüssel (dpa) - Als zweites europäisches Land nach Frankreich will Belgien den Vollschleier Burka verbieten. Das belgische Parlament nahm am Abend nahezu einstimmig einen Gesetzentwurf an, der muslimischen Frauen das Tragen von Vollschleiern in der Öffentlichkeit verbieten soll. Das meldete die Nachrichtenagentur Belga. Nun muss die zweite Kammer, der Senat, noch zustimmen. Laut Gesetzentwurf darf künftig niemand mehr sein Gesicht im öffentlichen Leben so verhüllen, dass er nicht mehr zu identifizieren ist.

