Berlin (dpa) - Portugal darf in der Europa League von einem historischen Coup träumen. Der FC Porto und Benfica Lissabon stehen vor dem Final-Einzug. Damit könnte es am 18. Mai in Dublin ein rein portugiesisches Endspiel geben. Porto gewann im Halbfinal-Hinspiel gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal mit 5:1. Benfica entschied das portugiesische Duell gegen Sporting Braga mit 2:1 für sich. Die Rückspiele stehen am kommenden Donnerstag auf dem Programm.

