New York (dpa) - Die Europäer sind mit ihrem Vorstoß für eine Verurteilung Syriens wegen der Gewalt gegen friedliche Demonstranten im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Ein von Deutschen, Briten, Franzosen und Portugiesen eingebrachter Entwurf für eine offizielle Erklärung fand nicht die Zustimmung des Gremiums. Die UN-Botschafter von Russland und China weigerten sich, die Ereignisse als Bedrohung des internationalen Friedens anzuerkennen und Strafmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Syriens Opposition fürchtet ein Massaker in ihrer Hochburg Daraa.

