San Francisco (dpa) - Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod einer deutschen Urlauberin in San Francisco rechnen die Ermittler mit einer baldigen Anklage von Tatverdächtigen. Der zuständige Staatsanwalt habe ihm versichert, dass sie «stark daran arbeiten, dass die Täter gefasst werden», sagte der Ehemann der Toten. Im August war die 50-jährige Grundschulleiterin aus dem nordrhein-westfälischen Minden vor den Augen ihres Mannes auf der Straße erschossen worden. Das Ehepaar war in der Innenstadt in die Schusslinie von jugendlichen Bandenmitgliedern geraten.

