Washington (dpa) - Weggefegte Häuserzeilen, überschwemmte Straßen, verzweifelte Menschen - Tornados haben im Süden der USA mindestens 76 Menschen getötet und viele Teile der Region verwüstet. Allein im US-Staat Alabama gab es mindestens 50 Tote, wie US-Medien meldeten. Hunderte von Menschen wurden verletzt, viele galten zunächst als vermisst. US-Präsident Barack Obama ordnete sofortige Hilfe für Alabama an. Dazu sollten auch Such- und Rettungskräfte gehören. In mehreren Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

