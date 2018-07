Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will den bisherigen CIA-Chef Leon Panetta Anfang Juli zum neuen Verteidigungsminister machen. Zum 1. September soll dafür der Vier-Sterne-General und derzeitige Afghanistan-Oberbefehlshaber David Petraeus an die Spitze des Geheimdienstes rücken. Die Nominierungen will Obama heute im Rosengarten des Weißen Hauses offiziell bekanntgeben. Ein Regierungsbeamter hatte zuvor den geplanten Wechsel im Sicherheitsteam des Präsidenten bestätigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.