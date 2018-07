Bremen (dpa) - Gut drei Wochen vor der Landtagswahl in Bremen hat die SPD am Abend den heißen Wahlkampf eröffnet. SPD-Spitzenpolitiker wie die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Platzeck und Erwin Sellering griffen die CDU an. In Bremen sind am 22. Mai rund 500 000 Wahlberechtigte aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Das kleinste Bundesland ist die letzte SPD-Hochburg, in der seit Kriegsende ein Sozialdemokrat Regierungschef ist. Nach der letzten Umfrage könnte die SPD ihr Ergebnis von 2007 verbessern. Derzeit regiert im kleinsten Bundesland Rot-Grün.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.