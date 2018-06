Rabat (dpa) - Der Bombenanschlag auf das Touristen-Café «Argana» in Marrakesch war kein Selbstmordattentat. Das teilte der marokkanische Innenminister Taieb Cherkaoui in Rabat mit. Der Sprengsatz sei per Fernzündung detoniert worden. Dies deute darauf hin, dass Al-Kaida hinter dem Blutbad stecken könnte. Bei dem Anschlag waren gestern 16 Menschen getötet und 21 verletzt worden, darunter viele Urlauber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.