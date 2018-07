Kaiserslautern (dpa) - Der FC St. Pauli ist so gut wie abgestiegen aus der 1. Fußball-Bundesliga. Die Hamburger mussten sich beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 geschlagen geben und können als Tabellenschlusslicht nur noch mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen den Klassenverbleib schaffen. Die Lauterer sind mit 40 Punkten so gut wie sicher. Wolfsburg sprang durch ein 1:0 in Bremen vom Relegationsplatz 16 auf 14; Werder verpasste durch die Niederlage die vorzeitige Rettung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.